Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2024 ore 11 | 30

(Di lunedì 8 luglio 2024)8 LUGLIOORE 11.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE SCORREVOLE AL MOMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ANCHE SULLA-FIUMICINO SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN INTERNA DALLA DIRAMAZIONESUD ALL’APPIA IN ESTERNA DALLA COLOMBO ALL’ARDEATINA CODE PER LAVORI SULL’AURELIA DA MALAGROTTA A CASTEL DI GUIDO, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA ANCHE SULLA PONTINA DA VIA GENIO CIVILE AD APRILI, VERSOINFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO FINO A DOMANI MARTEDÌ 9 LUGLIO I LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA TRA ORTE E MONTEROTONDO, COMPORTANO VARIAZIONI, CANCELNI E CORSE CON BUS PER ALCUNI TRENI REGIONALI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.