Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2024 ore 11:30 (Di lunedì 8 luglio 2024) Viabilità 8 LUGLIO 2024 ORE 11.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE SCORREVOLE AL MOMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ANCHE SULLA Roma-FIUMICINO SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN INTERNA DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’APPIA IN ESTERNA DALLA COLOMBO ALL’ARDEATINA CODE PER LAVORI SULL’AURELIA DA MALAGROTTA A CASTEL DI GUIDO, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA ANCHE SULLA PONTINA DA VIA GENIO CIVILE AD APRILI, VERSO Roma INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO FINO A DOMANI MARTEDÌ 9 LUGLIO I LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA TRA ORTE E MONTEROTONDO, COMPORTANO VARIAZIONI, CANCELLazioNI E CORSE CON BUS PER ALCUNI TRENI REGIONALI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2024 ore 10:30 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO MIGLIORA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SULLA ROMA-FIUMICINO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN DIMINUZIONE LOCALIZZATO AL MOMENTO IN INTERNA CODE DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA DALLA ROMA-FIUMICINO ALLA PONTINA E ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA USCIAMO DA ROMA A CAMPO DI CARNE SULLA NETTUNENSE UN INCIDENTE CAUSA CODE NEI PRESSI DI VIA FRATELLI BANDIERA, IN DIREZIONE APRILIA SULLA STATALE PONTINA CODE QUI PER LAVORI SIAMO TRA VIA GENIO CIVILE E APRILIA, VERSO ROMA ANDIAMO ORA A BORGO FAITI RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE SULLA DEI MONTI LEPINI PER TRAFFICO, IN DIREZIONE LATINA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2024 ore 09:45 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE DALLA NOMENTANA ALLA A24 POI CODE A TRATTI DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALLA ROMA-FIUMICINO E DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA CASSIA A PESCACCIO E DALLA ROMA-FIUMICINO ALLA TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 AUTO IN CODA DA FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO CI SPOSTIAMO SULLA ROMA-FIUMICINO RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI PARCO LEONARDO, LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE IN DIREZIONE FIUMICINO SEMPRE SULLA ROMA-FIUMICINO CODE PER TRAFFICO DA ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR USCIAMO DA ROMA A BORGO FAITI UN INCIDENTE CAUSA CODE SULLA DEI MONTI LEPINI, IN DIREZIONE LATINA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2024 ore 09:15 - VIABILITÀ 8 LUGLIO 2024 ORE 08. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO PARTIAMO DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, AUTO IN CODA DAL BIVIO PER SETTEBAGNI AL RACCORDO E IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE DALLA NOMENTANA ALLA A24 POI CODE A TRATTI DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALLA CLOMBO IN ESTERNA CODE A TRATTI DA CASAL DEL MARMO A PESCACCIO E DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALLA TIBURTINA SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO E IN USCITA DA TOR CERVARA AL RACCORDO CI SPOSTIAMO SULLA ROMA-FIUMICINO QUI UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI PARCO LEONARDO, IN DIREZIONE FIUMICINO INFINE, SULLA STATASLE PONTINA CODE A TRATTI DAVIA DEI RUTULI A CASTEL DI DECIMA, IN DIREIZONE ROMA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
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