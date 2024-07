Truffa sui Tributi a Pineto | Dipendente Comunale Indagato per Peculato

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 8 luglio 2024) Teramo - Undiè al centro di un'inchiesta per, accusato di aver sottratto oltre 50mila euro dailocali, una cifra che potrebbe aumentare con il progredire delle indagini. Secondo le accuse della Procura, l'uomo avrebbe intascato personalmente i pagamenti di Tari e Imu da vari contribuenti senza versarli nelle casse del Comune. La presunta, che si sarebbe protratta per anni, include anche il periodo della pandemia. Le indagini sono partite dopo diverse denunce da parte di cittadini. Nei giorni scorsi, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione negli uffici comunali su mandato del sostituto procuratore Enrica Medori, sequestrando documenti e materiale informatico. Le autorità stanno esaminando questi elementi e potrebbero richiedere una consulenza tecnica per chiarire ulteriormente la vicenda.