Toti l’avvocato | Non si ricandiderà alle regionali Così il governatore ai domiciliari rinuncia alla battaglia per il terzo mandato

(Di lunedì 8 luglio 2024) Giovanni“non parteciperà”prossimein Liguria. L’ammissione è quasi nascosta nella nota con cuidel, Stefano Savi, ha illustrato i motivi della richiesta di revoca della misura cautelare per il suo assistito, aidal 7 maggio con l’accusa di corruzione. Poichénon si, scrive Savi, “non è concreto” il rischio di reiterazione del reato che gli viene contestato, cioè aver ricevuto finanziamenti elettorali in cambio dell’interessamentopratiche riguardanti alcuni imprenditori. In realtà il fatto che il presidente uscente non si ripresenticorsa del 2025 sarebbe una non-notizia: la legge quadro del 2004, attuativa dell’articolo 122 della Costituzione, prevede infatti come principio fondamentale la “non immediata rieleggibilità” dei governatori dopo il secondoconsecutivo.