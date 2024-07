Servizi cimiteriali truffa al Comune di Santa Maria a Vico

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 8 luglio 2024). I Carabinieri della stazione di(Caserta) hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari peraggravata in concorso, emessa dal Tribunale diCapua Vetere su richiesta della Procura sammaritana, nei confronti del legale rappresentante di una ditta aggiudicataria della gestione deiper ildidal 2020 al 2022. Dalle indagini è emerso un collaudato sistema illecito mediante il quale l’indagato, nella gestione deiappaltati daldi, sarebbe riuscito ad appropriarsi di significative somme di denaro destinate all’ente. In particolare, approfittando della sua credibilità derivante dalla carica rivestita, prospettava agli ignari cittadini, in occasione della tumulazione dei propri parenti o, in genere, nei casi di richieste di, la possibilità di estinguere il debito per gli oneri delo, facendosi consegnare le somme in contanti che spettavano al, senza poi provvedere al successivo versamento nelle casse dell’ente.