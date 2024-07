Screening oncologici gratuiti davanti ai supermercati Unicoop in Toscana | ecco dove

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Firenze, 8 luglio 2024 – Con lo slogan “Metti la prevenzione nel carrello”, Regione, Ispro (l’istituto per lo studio e la prevenzione oncologica) edFirenze, fanno fronte comune per la prevenzione dei tumori e la promozione di sani stili di vita. Dall’8 luglio fino all’8 agosto, un’unità mobile dell’istituto di prevenzione stazionerà di fianco al punto vendita Coop del quartiere Gavinana a Firenze,ci si potrà sottoporre amammografici e consegnare le provette per il test del sangue occulto nelle feci, utile per una diagnosi precoce del tumore al colon retto. Dopo Gavinana, l’unità mobile si sposterà nei prossimi mesiad altri punti vendita, anche nelle province di Prato, Pistoia, Lucca, Pisa, Arezzo e Siena.