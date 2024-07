Sapori bizzarri e abbinamenti estremi per palati curiosi

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 8 luglio 2024) Dei gusti, si sa, non si discute: ognuno ha i suoi, e qualche stranezza è nascosta nel cassetto deglidi ciascuno di noi. Tutti possiamo raccontare di un compagno di classe che intingeva le patatine nella nutella, o di quello che con la crema alle nocciole addirittura condiva gli spaghetti. Per non parlare di quell’amica che beveva il tè con la panna montata sopra, o di quella che nel tè amava intingere la pizza, preferibilmente quella con i funghi. A volte abbiamo storto il naso davanti a certee, ma a volte, dopo aver rotto il ghiaccio e tentato un assaggio, abbiamo scoperto nuove frontiere, forse non proprio canoniche ma sicuramente intriganti. E se pochi riescono ad affrontare matrimonicome quello tra bacon e cioccolato, i piùsi possono lasciar coinvolgere in un percorso diinaspettati.