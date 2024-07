Salerno sequestrati oltre mille capi di abbigliamento griffato

Leggi tutta la notizia su zon

In data 4 luglio u.s., la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di, nell'ambito di servizi d'istituto finalizzati al contrasto della commercializzazione di prodotti falsi, ha sottoposto a sequestro1000die accessori contraffatti, riproducenti marchi di note graffi quali Chanel, Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Miu Miu, ed altri, presso il negozio del centro di, denunciando il titolare dell'attività commerciale per il reato di contraffazione, frode di commercio e ricettazione.