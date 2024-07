Saldi estivi 2024 fino a quando durano Regione per Regione

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 8 luglio 2024) É tempo diin tutt’Italia.si parla di sconti di questo tipo, su scala nazionale, il pensiero va immediatamente all’abbigliamento. Questa non è però la sola categoria a risultare interessata da un generale abbassamento dei prezzi. Di seguito tutte le informazioni utili per non lasciarsi sfuggire qualche occasione, anche sul fronte prodotti per la casa e tecnologia, ad esempio.iniziati in tutt’Italia Sabato 6 luglio hanno avuto inizio i. L’intera Italia ne è risultata interessata, con le sole eccezioni rappresentate da Trento e rispettiva Provincia. In questo caso specifico, infatti, i commercianti possono deliberare in maniera libera i periodi in cui ribassare i prezzi. In Alto Adige il regolamento muta in base al distretto.