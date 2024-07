Pioggia e cantieri ostacolano i saldi Una stagione mai decollata | Dobbiamo recuperare i mesi persi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 luglio 2024) Via aiestivi per 1.500 vetrine da Trezzo a Inzago, 4.500 addetti sul territorio sperano di salvare unamai davveroper colpa del tempaccio. I due presidenti di Confcommercio locale non hanno dubbi: "per via dellae del meteo ballerino - dice Donato Turba alla guida del mandamento di Melzo -. La verità è che fin qui gli affari non sono mai davvero cominciati. Incrociamo le dita sperando che se il bollettino si stabilizza, chi non ha ancora fatto acquisti per le vacanze, mare e montagna, si faccia vedere. Le riduzioni sono un incentivo insieme alla grande disponibilità di merce. Ci sono tutte le taglie e tutti i numeri". Stessa analisi per Giuseppe Legnani alla guida dell’Adda Milanese con un’aggravante: "La colonnina di mercurio che ci è stata sfavorevole, a Cassano si somma al problema della convivenza con iin centro che ha penalizzato gli incassi si qui: ci sono negozi che hanno perso più del 50% in questi