Perché nascono pochi calciatori al Sud?

(Di lunedì 8 luglio 2024) È il 12 luglio giusto da qualche minuto, a Wembley. È il 2021, L’Italia è campione d’Europa, la gioia in campo diventa ben presto una gioia da smartphone in mano, da dare in pasto ai social. Si piange, si ride e si canta una canzone, in particolare: “ma quale dieta, me piacen ‘e purpett“. È l’Italia di Gigio Donnarumma in porta, di Insigne, Immobile e Berardi come trio d’attacco. È un’Italia molto meridionale in campo e fuori, qualcosa che l’Italia di Euro 2024 non avrebbe mai potuto replicare.i risultati non erano gli stessi, certo.il gruppo era diverso, ovvio. Ma ancheil calcio italiano, ormai da anni, da molto prima del 2021, ha perso il. Lo ha perso nelle squadre e lo sta perdendo nei giocatori, da quello che prima rappresentava un serbatoio di rilievo in ottica nazionale.