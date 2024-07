Perché Burberry ha deciso di tagliare centinaia di posti di lavoro?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il noto marchio di moda britannicoGroup Plc si prepara adidi, soprattutto nel Regno Unito, in seguito a un drastico calo del suo valore di mercato. La notizia è stata riportata dal Telegraph, secondo cui i dipendenti sono stati informati di queste misure durante una riunione su Zoom alla fine di giugno. Le persone coinvolte dovranno affrontare la possibilità di essere licenziate o di dover riapplicare per le loro posizioni.di licenziamenti in arrivo dopo il crollo del valore in borsaha avviato una consultazione di 45 giorni, un segnale chiaro chedidipotrebbero essere eliminati. Secondo quanto si apprende, i rappresentanti sindacali stanno negoziando accordi di licenziamento con un gruppo selezionato di dipendenti.