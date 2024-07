Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 8 luglio 2024) L’preannunciasulper unpotrebbe portare ad unaimportante. Tempo di estate, di divertimento, relax e anche di cose da fare e tempo da vivere con gli altri. Tuttavia ilprosegue e per molti le giornate di riposo non sono ancora giunte.vuol dire che è significativo anche pensare alla sfera professionale, anche se ormai è estate.sul, la novità per un(notizie.com)Complessivamente è interessante notare sia l’influsso di Sole che brilla neldel Cancro ma anche l’ottimo influsso per i segni di Acqua che arriva direttamente da Mercurio e Venere. Il Leone è molto attivo,è un periodo eccellente grazie a Marte.Per ildell’Ariete l’estate entra nel vivo e quindi ci saranno condizioni veramente sfavillanti, soprattutto per la sfera privata.