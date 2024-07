Musetti batte Perricard e vola ai quarti di Wimbledon Storico tris azzurro con Sinner e Paolini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Non era mai successo prima: tre italiani neidi finale di. Dopo Jasminee Jannik, ora anche Lorenzoha raggiunto il prestigioso traguardo,ndo agli ottaviin quattro set. L’, numero 25 della classifica Atp, si è imposto sul francese numero 58 del ranking Atp con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-3, 6-2 in poco più di due ore. Come detto è il terzoad approdare aiin questa edizione. Eguagliato il record di presenze italiane neidi uno Slam: 3 come nel 1948 al Roland Garros. A, come detto, non era mai successo. L'articoloaidiconproviene da Il Fatto Quotidiano. .