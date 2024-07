Marzia Marchesi l’assessore dei diritti che ha fatto volare il Pd in città | La sfida più grande? La delega alle Politiche Giovanili

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 8 luglio 2024) Bergamo. Terzo mandato, in nome di una fiducia, quella dei cittadini, ampiamente rinnovata.si è presentata, o meglio, ripresentata davanti alla sua Bergamo, quella per la quale è stata assessore bis sotto l’egita del governo Gori, già Presidente del Consiglio Comunale, e lo hanella veste di capolista del Pd. Volto conosciuto e amministratore stimato non solo per l’impegno profuso nei due mandati, ma anche e soprattutto per la vicinanza e la partecipazione attiva e fattiva sul territorio. Fatti, non parole. E a dimostrarlo ci sono i 1.233 voti raccolti, l’unica candidata capace di superare le mille preferenze. Dietro di lei solo Sergio Gandi, vice sindaco ancora in carica e capofila Dem proprio insieme alla collega di Giunta.