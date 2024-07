Marine Le Pen il Front il Rassemblement National e la vittoria solo rimandata… dal 2002

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 8 luglio 2024) Un editoriale del notista satirico de L’Unità Fortebraccio raccontava all’epoca che noi non sappiamo quando arriverà la fine del mondo, ma di qualcosa possiamo essere certi: anche quel giorno la Dc rinvierà qualcosa. Parafrasandolo, nemmeno noi sappiamo quando arriverà l’Apocalisse. Eppure potete stare certi che anche quel giorno la famiglia Le Pen dovrà rimandare unaannunciata. Correva infatti l’annoquando il padre di, Jean-Marie Le Pen, si presentava al ballottaggio contro Jacques Chirac in quella che era sembrata fino a quel momento la sorpresa più grande delle elezioni politiche in Francia. Ma durò poco: Chirac vinse con l’82,21% dei voti, Le Pen senior portò a casa appena il 17,79%. Ieri la figlia dopo i risultati definitivi del voto per l’Assembléee ha detto chiaramente che «la marea si sta alzando» e che «larimandata».