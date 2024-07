Marcolin | Conte mi ha confessato una cosa molto interessante

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 8 luglio 2024) Darioha rivelato di aver parlato con Antonio. Il retroscena sull’incontro con il tecnico del Napoli. La confessione diDario, ex calciatore del Napoli, ha svelato una confessione sorprendente di Antoniodurante un’intervista a Radio Marte. La rivelazione getta nuova luce sulle possibili strategie tattiche del nuovo allenatore azzurro. Il punto centrale dell’intervista è stata la rivelazione disu una conversazione avuta conalcuni mesi fa. Ecco le parole esatte di: Mi sono confrontato con lui a febbraio, quando ancora non era del Napoli, e lui mi diceva che non è affatto ancorato alla difesa a tre e che gli piacerebbe anche difendere a quattro. Questa confessione è particolarmenteperché sfida la percezione comune dicome un allenatore rigidamente legato alla difesa a tre.