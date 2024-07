LIVE Djokovic-Rune 5-3 Wimbledon 2024 in DIRETTA | entra nel match il danese serbo avanti nel 1 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-MPETSHI PERRICARD 30-15 Seconda allegra di, errore di dritto però. 30-0 Ace (1°). 15-0 Con la prima. 5-3 Servizio e comodo dritto. 40-15 Prima alla “T”. 30-15 Prima slice vincente. 15-15 Servizio e dritto in contrpiede. 0-15 Slice di, errore di rovescio. 5-2 Lungo il rovescio difensivo in controbalzo del. 40-15 Va lungolinea di rovescio senza fare male, comodo il cross di dritto per, che chiude al dritto successivo. 30-15 Con la prima alla “T”. 15-15 Clamorosa risposta di rovescio diagonale die benedizione seguente. 15-0 Stop volley stretta di, recupero diche colpisce il paletto. 4-2 Prima vincente