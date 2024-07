Lite nel traffico aggredito | corsa per salvarlo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Giallo a San Giovanni, in via Vetri Vecchi, una strada che si affaccia sulla stazione ferroviaria. Un uomo di 60 anni, forse a causa di un diverbio con un automobilista avvenuto poco prima, è stato raggiunto esabato sera nel piazzale che ospita uno storico locale cittadino. Nella concitazione della, il sessantenne è caduto a terra battendo la testa violentemente. Sull’episodio indagano i carabinieri della locale Compagnia, impegnati negli accertamenti dopo il sopralluogo nel piazzale adiacente la stazione ferroviaria. Secondo una prima ricostruzione, la figlia dell’uomo, che ha assistito alla scena, ha iniziato ad urlare chiedendo aiuto e i proprietari del locale, che specificano come siano totalmente estranei al fatto perchè accaduto proprio all’esterno del loro locale, hanno subito avvertito i soccorritori che, giunti sul posto e prestato le prime cure, da lì a poco ripartiti col consenso del ferito che sembrava ripresosi bene dal brutto episodio.