Le accuse a Forti e la bufala americana | cosa non torna nell' inchiesta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 8 luglio 2024) C'è più di qualche nonmosse a Chicosulla fantomatica storia di voler far intervenire la 'ndrangheta per zittire Marco Travaglio e Selvaggia Lucarelli. Dopo la smentita dello stesso italiano condannato all'ergastolo per omicidio negli Stati Uniti, che ha giurato di non aver mai detto né pensato di fare mettere a tacere il Fatto, ora viene meno anche il testimone, che ha assistito al dialogo trae un detenuto vicino ai clan, durante il quale Chico avrebbe fatto l'inquietante richiesta . Il testimone, già ascoltato dagli inquirenti che hanno aperto un fascicolo senza indagati né ipotesi di reato, ha confermato che quella conversazione nel carcere di Verona c'è stata, ma chenon avrebbe chiesto l'intercessione della 'ndrangheta per zittire qualcuno in cambio di futuri favori quando sarebbe stato candidato con il centrodestra.