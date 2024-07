Lazio Lotito | Obiettivo rendere il Flaminio agibile capienza 50 mila spettatori

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024) “Vogliamoilfruibile, con unadi 50.000. A fine ottobre verrà presentata la nostra ipotesi di lavoro, che riteniamo sia la più calzante nel’interesse della collettività, c’è fiducia anche da parte dell’amministrazione, dovrà essere un punto di riferimento per tutto il quartiere. Penso che il progetto abbia lo spirito giusto per essere apprezzato. Ilera la casa della, la stiamo ridando ai laziali ma vorrei che la struttura fosse al servizio dell’intero comunità come punto di aggregazione. Il sindaco è stato favorevolmente impressionato, ha apprezzato il lavoro che abbiamo portato avanti”. Così uno speranzoso Claudio, presidente della, al termine dell’incontro con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, sul progetto di ristrutturazione dello stadio