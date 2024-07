La Juve non perdere il vizietto delle plusvalenze Ziliani

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 8 luglio 2024) Paolosulle pagine del Fatto Quotidiano spara contro lae il suo “” di farecon l’aiuto dei suoi “moschettieri”. Il suo discorso parte da lontano, dal 2015-16 “Ebbene, quattro anni dopo, con un processo penale tuttora pendente a Roma, con la squadra penalizzata in Italia e squalificata in Europa, con i massimi dirigenti spazzati via da inibizioni-record (8 anni in totale per Agnelli, Paratici, Arrivabene e Cherubini) e con un CDA rifatto di sana pianta, è scattato l’1 luglio il calciomercato 2024 e sapete cos’è successo? È successo che nel giro dei primi due giorni lantus si è vista bonificare dalla Fiorentina 13 milioni più 5 di bonus per l’attaccante Kean (zero gol segnati in stagione) che andando a scadenza il 30 giugno prossimo, a inizio 2025 sarebbe costato zero euro; un po’ come se la Fiorentina abbia pagato Kean 13 milioni più 5 di bonus per un prestito di sei mesi sollevando anche lantus dai 12,9 milioni che avrebbe dovuto spendere per Kean tra ammortamento e stipendio l’ultimo anno.