Inter Juve e Milan chi sono i GIOCATORI PIU’ PAGATI? 

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 8 luglio 2024)chiPAGATI? Chipiù pagati dintus e? Ecco le cifre del campionato di calcio di Serie A Vlahovic ha uno stipendio di 10 milioni; Lautaro è poco più sotto, a 9; Leao ne incassa 7 ad ogni stagione. Le tre grandi del calcio italiano hanno questi tre, tutti stranieri, comepiù pagati. La Gazzetta dello Sport presenta un ritratto delle condizioni economiche dintus ein relazione al mercato di questa stagione. Ecco una sintesi dei presupposti e delle linee guida.– «Oaktree ha in mente un piano a lungo termine. Si è capito con la chiusura del bilancio 2023-24. Nessuna richiesta di plusvalenze al management per evitare di dover ricapitalizzare in autunno.