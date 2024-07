Il ritorno di don Gherardo La città abbraccia Gambelli | Grazie ti vogliamo bene

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Castelfiorentino (Firenze), 8 luglio 2024 – Un applauso scrosciante in una chiesa gremita, a salutare l’ingresso del nuovo vescovo di Firenze che a Castello conoscono. A monsignorla ’sua’ gente ha regalato un crocifisso pettorale intarsiato da un orafo fiorentino e un ’quaderno degli auguri’, nel quale i castellani hanno espresso gratitudine, richieste e auspici per il futuro dell’alto prelato. È l’accoglienza che un’intera comunità ha riservato ieri a monsignor, tornato a celebrare la messa nella la chiesa di Santa Verdiana a seguito della sua ordinazione vescovile. Tanti i cittadini che ne hanno salutato il, partendo dalle istituzioni e dal parroco don Alessandro Lombardi. Del resto, la storia di donè legata a quella di Castelfiorentino, per quanto la fede e la carriera ecclesiastica lo abbiano portato anche in Africa.