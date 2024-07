I suoi amici hanno tentato disperatamente di salvarlo | Jesse Hamric muore folgorato a 18 anni dopo un tuffo nel lago

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Tuffarsi nele morire per le scosse elettriche. È successo al 18ennementre si trovava allo Smith Mountain Lake, in Virginia. Duesi sono resi subito conto che qualcosa stava andando storto, come riporta il New York Post, edi, lanciandosi in acqua, masentito subito le scosse e si sono ritirati in tempo, non riuscendo a salvare. Una volta arrivata l’ambulanza,è stato portato d’urgenza in ospedale, dove è morto. Idueriportato ferite lievi. Un’indagine dei vigili del fuoco ha rilevato correnti elettriche nell’acqua, dove l’adolescente è morto e la polizia ha stabilito che l’incidente è stato causato da un filo di tensione elettrica, non controllato, proveniente da un molo, in una vicina residenza privata.