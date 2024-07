Hermoso Bijol e gli altri | Inter il casting è aperto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 8 luglio 2024) Da Marioa Jaka, passando per i vari Danso, Kiwior, Vazquez. Un vero e propriodi difensori quellodall’, alla caccia di un nuovo profilo per la difesa dopo il brutto infortunio occorso in nazionale a Tajon Buchanan.– Sono tanti, tantissimi i nomi accostati all’dopo le parole con cui il Direttore Sportivo Piero Ausilio ha comunicato la volontà della squadra di puntare su un braccetto sinsitro per rinforzare la squadra e sopperire all’assenza forzata di Tajon Buchanan, alle prese con il recupero dopo la frattura della tibia. Su tutti chiaramente il profilo di Mario, anche e soprattutto viste le condizioni a cui potrebbe arrivare: a costo zero, come tanti dei colpi messi a segno negli scorsi anni proprio da Piero Ausilio e dall’Amministratore Delegato (e ora anche Presidente) Beppe Marotta.