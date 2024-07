Francesco Sacco torna con il brano Ti somiglia ma non sei tu | Non potevo ignorare certi temi come l’attacco a Gaza – Intervista

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 8 luglio 2024)con il“TIMA NON SEI TU” (Nicotina Dischi/ADA Music), che anticipa il nuovo album di prossima uscita, terzo lavoro in studio dell’artista. Ilè un anti-tormentone estivo, che utilizza toni ironici, caustici e rassegnati per riflettere sul genocidio del popolo palestinese e sulla distorsione delle notizie da parte dei media occidentali. Critica la borghesia tardo capitalista, egoista e indifferente, che segue passivamente il flusso rapido delle informazioni sui social media, dimenticando velocemente i drammi umanitari. La canzone inoltre, invita a riflettere sulla nostra umanità in un contesto di distrazione mediatica. Noi di SuperGuidaTv abbiamoto il cantautore e con lui abbiamo parlato di questo nuovo progetto musicale, ma anche della sua‘Tima non sei tu’ è il titolo del suo ultimo singolo che anticipa l’uscita del tuo terzo album.