Elezioni europee un mese dopo | l’Europa in crisi potrebbe implodere?

(Di lunedì 8 luglio 2024) A undalle, dall’esito chiaro, il destino economico ed ecologico del Vecchio Continente è in bilico. Le sfide economiche, dalla gestione del debito pubblico al finanziamento della transizione energetica, pongono questioni fondamentali per il futuro della zona euro. Con uno schieramento scettico sul cambiamento climatico e la crescente riluttanza dei partiti maggioritari verso il Green Deal, il percorso delverso la sostenibilità e la competitività globale è incerto. Questi temi decisivi non solo determinano l’orientamento politico, ma influenzano profondamente la stabilità e la crescita economica del, e sempre di più lo faranno nei prossimi anni. Come il nuovo sistema europeo affronterà le nuove problematiche ecologiche dell’Ue?riuscirà a salvarsi, o con questo nuovo corso decisamente virante a destra si rischiano di perdere anni di politiche green e di invertire persino la rotta in senso anti-ambientalista? “L’esito dellegioca un ruolo cruciale nel futuro della transizione ecologica e dell’economia del continente” spiega a QuiFinanza Nicolas Béfort, docente e ricercatore esperto in Ecologia e Direttore della Cattedra di Bioeconomia e Sviluppo Sostenibile presso la prestigiosa NEOMA Business School di Parigi.