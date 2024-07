È successa una cosa impressionante mi devo riprendere | Lamborghini in lacrime

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Elettrae l'amore per i cavalli. Una passione viscerale, autentica, sincera, al punto da scatenarle emozioni forti e contrastanti. Un pensiero fisso, anche in questo periodo, in cui è molto impegnata con il suo tour estivo e sta girando molto sia in Italia sia all'estero. Così, tra un'esibizione e l'altra, la cantante si è concessa anche una visita nella sua casa immersa nel verde e, soprattutto, un po' di relax in famiglia e con i suoi adorati cavalli. Elettra ha registrato e postato una storia Instagram affettuosa insieme al suo amico a quattro zampe Ermes e ha scritto: “Tornata a casa solo per mezza giornata, non vel'ora di vedervi. Siete tutto per me”. Il tutto corredato dal classico cuore rosso e faccina commossa. Poi, l'imprevisto.