Boeing si dichiara responsabile per i disastri aerei Multata per Cospirazione per frode criminale I parenti delle vittime si oppongono

(Di lunedì 8 luglio 2024) Alla fine, al termine di un lungo contenzioso con il Dipartimento di Giustizia americano, il colosso dell’aviazione americanoha accettato dirsi colpevole della gravissima accusa di “per“. La questione era legata a due incidenti letali – avvenuti rispettivamente nel 2018 e nel 2019 in Indonesia e in Etiopia – che avevano coinvolto il modello di aereo 737 Max e in cui morirono 346 persone. Si tratta di un tipo di velivolo per cuiera già stata messa sotto accusa per vari problemi legati alla sicurezza. A quanto riferito da fonti di giustizia Usa, l’azienda è stata condannata a pagare una multa da 243,6 milioni di dollari. E’ stato la stessaa riferire di avere “raggiunto un accordo” con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che prevede anche l’invvestimento di altri 455 milioni di dollari nei prossimi tre anni per migliorare la sicurezza e il comfort dei voli.