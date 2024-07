Basket 3 contro 3 King of the Cage ai Figli bianchi di Jo

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il torneo in strada alla Rotonda di Senigallia, valido per il circuito Fip, deciso da un grande Vita Sadi SENIGALLIA, 8 Luglio 2024 – Cala il sipario sulof the2024, il torneo di3 nato dieci anni fa dall’idea di un gruppo di ragazzi provenienti dal vivaio della Pallacanestro Senigallia. La manifestazione ha incoronato come vincitori idi Jo, formati da Joseph Vita Sadi, Federico Savelli, Filippo Cicconi Massi e Federico Passerini, che hanno sbaragliato la concorrenza del team dorico Silverback, tra i favoriti alla vigilia. Mvp della manifestazione colui che ha dato il nome alla sua squadra, ossia Joseph Vita Sadi, pivot di Montemarciano che con la sua stazza e le sue movenze sotto canestro ha dominato il pitturato durante tutta la manifestazione e ha trascinato i suoi fino al successo finale.