Arte colori e divertimento gratuito al Teatro del Lido Ostia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 8 luglio 2024), 8 luglio 2024 – Giunta all’ottava edizione, dopo la pacifica invasione del Porto turistico della scorsa estate, Teatri d’arrembaggio torna aldelcon Piraterie, InCanti e Castelli di Sabbia. Teatri d’Arrembaggio, performance, spettacoli, laboratori per grandi e piccini, gratis aldeldal 5 luglio al 4 agosto 2024 Un mese di eventi gratuiti a Via delle Sirene 22, a, conper adulti e ragazzi, improvvisazione, Scena Off, Stand Up Comedy, Musica, Magia e laboratori, un progetto ideato e diretto da Valdrada, curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE; promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e vincitore dell’Avviso Pubblico biennale “Estate Romana 2023-2024.