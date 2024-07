Annunciato The Legend of Heroes | Trails Through Daybreak II

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 8 luglio 2024) NIS America è lieta di annunciare che TheofII arriverà all’inizio del 2025 su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. In questo sequel di Theof, una scioccante serie di omicidi mette nuovamente in moto le ruote del destino. Il caos si preannuncia all’orizzonte e lo spriggan Van Arkride riceve una visita inaspettata. Chi c’è dietro gli omicidi e qual è il loro obiettivo? Sconfitta la minaccia dell’organizzazione mafiosa Almata, i cittadini di Calvard sono finalmente tornati a vivere in pace. Un giorno, però, una serie sconvolgente di omicidi per mano di una misteriosa bestia color cremisi rimette in moto gli ingranaggi del destino. Diverse fazioni scendono in campo – sia coloro che vogliono scoprire la verità nel rispetto della legge, che quelli che vogliono cavalcare gli sviluppi della storia, non importa quanto sinistri e oscuri siano.