Aeroporto Berlusconi Avs e Sala protestano la Lega | Pensino alla Salis e a Soumahoro

(Di lunedì 8 luglio 2024) L’Silviodi Malpensa ha fatto infuriare la sinistra. Avs e Pd hanno criticato, con toni offensivi, la scelta di intitolare lo scalo di Malpensa al fondatore di Forza Italia e più volte primo ministro. Persino il sindaco di Milano, Beppe(in silenzio da anni sul degrado della sua città) ha espresso il suo disappunto. A loro ha risposto duramente la. Avs: “Una vergogna” “Chissà se il ministro Salvini sa che l’di Roma Fiumicino è dedicato a Leonardo Da Vinci, che quello di Venezia a Marco Polo, quello di Genova a Cristoforo Colombo. E poi Sandro Pertini per lo scalo di Torino, Catullo per Verona, Marconi per Bologna, Galileo per Pisa e infine Falcone e Borsellino per Palermo. Per l’di Malpensa ci sono tante e tanti milanesi illustri che non sfigurerebbero da Alessandro Manzoni a Giuseppe Verdi, da Cesare Beccaria, a Carla Fracci, da Alda Merini a Gae Aulenti”.