50 milioni per Calafiori sono troppi?

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di lunedì 8 luglio 2024) Prima dell’Europeo sembrava certo l’approdo di Riccardoalla Juventus. Aveva senso: avrebbe seguito Thiago Motta, l’allenatore che gli ha cambiato la carriera, trasformandolo da terzino del Basilea a centrale di culto del Bologna e rivelazione della Nazionale italiana. La cifra da 30per il cartellino e lo stipendio da 2,5a stagione avrebbero dovuto consacrarlo come uno dei protagonisti della nuova e ambiziosa Juventus. Proprio le tre partite giocate dada titolare all’Europeo hanno però cambiato le carte in tavola. Il difensore è stato uno dei pochissimi a salvarsi della spedizione naufragata in Germania e forse l’unico ad uscirne con una reputazione migliorata. In Italia ce ne eravamo già accorti, ma all’Europeo è stato il mondo a far caso all’unicità di