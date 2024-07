WWE | Bron Breakker distrugge Sami Zayn a MITB ma alla fine si fa beffare e perde

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 7 luglio 2024)è stato introdotto nel main roster come una forza indomabile,ndo tutto e tutti sul suo cammino nei primi mesi. Era inevitabile che prima o poi incontrasse un avversario di alto calibro, e il destino ha scelto, l’eroe locale, come suo sfidante. Una sfida impegnativa non solo per, ma anche per il canadese, che doveva difendere il suo titolo intercontinentale dal giovane talento proveniente da NXT. Nei primi minuti del match,ha dominato in modo impressionante. Il figlio di Rick Steiner ha concesso pochissime opportunità al campione, mantenendo un controllo assoluto della contesa. Tuttavia,ha saputo rispondere con alcune manovre spettacolari, arrivando persino vicino a uno schienamento.