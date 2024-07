Wimbledon 2024 Carlos Alcaraz regola Ugo Humbert ed approda ai quarti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) Il numero 3 del seeding e del mondo, lo spagnolo, è il primo tennista a qualificarsi aidi finale del torneo di singolare maschile di: il campione in carica supera il quarto turno piegando in quattro set il transalpino Ugo, numero 16 del tabellone, con lo score di 6-3 6-4 1-6 7-5 in tre ore ed un minuto di gioco. Il prossimo ostacolo per l’iberico sarò rappresentato da uno tra lo statunitense Tommy Paul, numero 12, e lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Nel primo set l’equilibrio dura fino al 2-2, poi nel quinto game il transalpino accusa un passaggio a vuoto al servizio e si ritrova sotto 0-40: la seconda occasione è quella buona perper firmare lo strappo. Lo spagnolo non concede occasione di rientro al francese, anzi nel nono gioco manca un primo set point in risposta, ma ai vantaggi se ne procura un secondo, che converte per firmare il 6-3 in 42 minuti.