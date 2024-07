Traffico Roma del 07-07-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 7 luglio 2024) Luceverdetrovati dalla redazione non molto ilpresente in queste ore pochi gli spostamenti sulle strade della capitale troviamo un rallentamenti persul Grande Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra le uscite Laurentina è a segnalazione diintenso arrivano da fuori raccordo come incidente sulla via Pontina che sta provocando una coda tra Pomezia e Castel di Decima direzione dell’EUR rallentamenti sulla via Aurelia 3 Aranova il raccordo anulare sempre perintenso si rallenta sullaFiumicino tra Ponte Galeria e il raccordo in via Ardeatina sempre chiusa la strada tra via Appia Antica & via delle Sette Chiese per problemi alla manto stradale e di fino a causa di uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale a rischio i mezzi Atac TPL Cotral e autoservizi Troiani dalle 20:30 alla 0:30 E comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito