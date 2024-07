Tra biografia e giallo l' avventura di una detective molto speciale Matilde Serao

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 7 luglio 2024) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). Ci risiamo, eccomi di nuovo a presentarvi uno di quei libri che mette insieme generi diversi e sfugge alle definizioni per la gioia dei lettori e forse la disperazione dei librai che devono scegliere il giusto scaffale dove collocarlo. È un, quindi ottimo per la stagione, ma è anche laromanzata di una donna straordinaria che, come spesso accade, non è stata ricordata come meritava. Si tratta di, classe 1856, la prima donna in Italia ad aver diretto e fondato un quotidiano ma certo questa impresa epocale non basta a definirla. Scrittrice, giornalista, curiosa, dal carattere potente e volitivo, candidata più volte al premio Nobel per la letteratura senza mai ottenerlo anche se grandi scrittori come Henry James ed Edith Wharton non hanno smesso di tessere le sue lodi.