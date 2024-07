Tavola rotonda Il lupo e la pastorizia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) Arezzo, 7 lulio 2024 –dal titolo "Ile la", organizzata dal Comitato Resistenza Pastorale (con sede legale in Via Leona, 68 Levane - Montevarchi) a cui parteciperanno autorità locali, regionali e nazionali. L'evento si terrà il 26 luglio 2024 dalle ore 15:00 alle 19:00 presso il Palazzo della Regione Toscana a Firenze. L'incontro nasce dalla volontà di creare un confronto costruttivo con la Task ForceToscana, la vicepresidente della Regione Toscana Stefania Saccardi, il Comitato Resistenza Pastorale e gli allevatori toscani, per discutere le sfide e le soluzioni legate alla coesistenza tranella nostra regione. .