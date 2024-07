Spinazzola e Rafa Marin martedì a Castel Volturno Tutti i dettagli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 7 luglio 2024)pronti a diventare giocatori del Napoli. Arrivo a Roma oggi, visite mediche domani. Il programma completo dei nuovi acquisti.: il programma dei nuovi acquisti del Napoli Il Napoli si muove con decisione sul mercato. Giovanni Manna sta lavorando intensamente per fornire ad Antonio Conte una rosa competitiva. In attesa della definizione dell’affare Buongiorno, il club azzurro ha chiuso i primi due acquisti:e Leonardo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica,sono attesi già oggi a Roma. Domani, i due giocatori si sottoporranno alle visite mediche di rito, un passaggio fondamentale prima della firma ufficiale dei contratti. L’obiettivo è quello di permettere ai nuovi acquisti di partecipare al raduno previsto per, dove inizieranno a lavorare sotto la guida di Antonio Conte.