Spezia | per la porta Confente o Vismara Antonucci si continua a trattare col Cesena

(Di domenica 7 luglio 2024) Barra dritta su Alessandrodel Vicenza. I dirigenti aquilotti hanno avviato una trattativa con l’agente del giocatore e il ds vicentino Luca Matteassi, ex, perre in riva al Golfo l’estremo difensore nativo di Soave, classe 1998, contrattualizzato con il club biancorosso fino a giugno 2025. Proprio il contratto in scadenza tra un anno dell’atleta veneto, potrebbe indurre il club vicentino a cederlo per non rischiare di perderlo a parametro zero, ma solo se arriverà un’offerta ritenuta congrua. Diversamente il Vicenza lo terrà nei ranghi. I dirigenti aquilotti, con pochissimi margini di manovra in conseguenza di un budget ridotto all’osso, stanno provando a trovare la soluzione giusta ma non è assolutamente semplice.