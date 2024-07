Si tuffa in piscina per sfuggire ad un vespa che lo insegue | 13enne rimane tetraplegico La madre | Stiamo pregando e credendo che Dio farà un miracolo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Un pomeriggio d’estate si è trasformato in un incubo per Semyon Williams Jr., un ragazzino di 13 anni del Texas. Il 28 giugno, mentre si trovava incon gli amici, ha visto unaronzargli intorno e, nel tentativo di evitarla, si èto di testa senza rendersi conto della scarsa profondità dell’acqua. L’impatto con il fondo è stato devastante: ilha riportato gravi lesioni al collo e al midollo spinale, che lo hanno reso. “Non riusciva a muoversi”, ha raccontato la, Anya Camper, ai media americani. “Stava letteralmente bevendo acqua. È difficile sentire tutto questo quando mi ha detto ‘Mamma, pensavo che sarei annegato perché non riuscivo a muovermi’, è stato straziante”. Un amico lo ha aiutato a uscire dallae i soccorsi lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Children’s Health.