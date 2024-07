Sacchi | Italia troppi stranieri in Europa Inter e Milan vinto poco!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 7 luglio 2024) Ennesimo attacco di Spalletti al calciono degli. L’ex allenatore utilizza, Juventus eper contestare la presenza di giocatori non nazionali. Lo ha fatto durante Notti Europee su Rai 1. ELIMINAZIONE COMPLICATA – Arrigonon va contro il commissario tecnico dell’per il fallimento agli Europei. L’ex allenatore, che nel 1996 uscì ai gironi, trova altre motivazioni per il disastro in Germania: «Luciano Spalletti è una vittima. Ha avuto coraggio di entrare, Spalletti è un ottimo allenatore. Purtroppo noi non abbiamo mai avuto uno stile di gioco: ce l’hanno l’Olanda, l’Inghilterra, il Brasile, l’Argentina e l’Uruguay lo stile, noi non l’abbiamo avuto. Abbiamo cercato di fregare l’avversario.tempo? Ovviamente sì.