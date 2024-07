Quando la prossima gara di MotoGP? GP Gran Bretagna 2024 | appuntamento a Silverstone tra un mese!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) Ladel Motomondiale sarà ilPremio di, che si disputerà nel weekend del 2-4 agosto. Ci sarà dunque undi pausa tra il nono e il decimodella stagione. Sostanzialmente quanto appena accaduto tra il Mugello e Assen. Questo, però, è il break estivo pianificato. Viceversa, quello venutosi a creare nelle scorse settimane è stato figlio del rinvio delPremio del Kazakistan. Bisogna portare pazienza, ma quantomeno si può pianificare con largo anticipo il prossimo weekend di competizioni. Peraltro, attenzione al programma, perché non sarà canonico. A differenza delle abitudini, non ci sarà la progressione di ogni classe, ma lasarà incastonata all’interno delle categorie formative. Inoltre, essendo questa una corsa in, ci sono dei fusi orari da tenere a mente.