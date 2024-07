Prima volta ai quarti di finale di Wimbledon Prosegue la favola di Jasmine Paolini

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 7 luglio 2024) AGI -aididi. La 28enne tennista toscana vince grazie al ritiro della sua avversaria, la statunitense Madison Keys, infortunatasi quando serviva per il match in vantaggio 5-5 nel terzo set dopo aver perso il primo 6-3 e vinto al tie break il secondo. Un set incredibile, questo, in cui l'americana vinceva 5-1 e si faceva recuperare dall'azzurra fino al tie break. Analogo andamento nel terzo set con la Keys al servizio sul 5-2 e lache recuperava fino a 5-5 pronta a sferrare l'ennesimo attacco. Una vittoria comunque meritata, in una gara molto bella e combattutissima che la neo n.6 del mondo ha sempre onorato e non mollando mai. E' la quinta tennista azzurra neidopo Laura Golarsa nel 1989, Silvia Farina nel 2003, Francesca Schiavone nel 20089 e Camila Giorgi nel 2018.