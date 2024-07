Prende il sole a bordo piscina di una villa non sua | turista denunciata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Ancona, 7 luglio 2024 –ilnuda sul un lettino adi unadi Ancona nella quale si era introdotta da un passaggio del giardino senza curarsi di essere in una proprietà privata, in Contrada Trave. Quando il proprietario si è accorto della sua presenza ha chiamato la polizia. Lache ieri pomeriggio ha deciso di fare una sosta in una abitazione non sua, è una donna, di origini boliviane, di 41 anni che vistasi scoperta si è rivestita velocemente e ha tentato di allontanarsi. A fermarla il proprietario dellache si è riservato di formalizzare una denuncia. Agli agenti delle Volanti intervenuti sul posto, appurato che l'intrusa era da sola, con l'ausilio del traduttore simultaneo, visto che la donna parlava esclusivamente in spagnolo, ha riferito di aver raggiunto l'Italia da circa una settimana per incontrare un amico di Ancona, che però non si era reso più disponibile a vederla.