Premio della Regione per Marina Pratici | E’ un grande onore

(Di domenica 7 luglio 2024) Non è nuova ai riconoscimenti di prestigio, la scrittrice aulleseche, negli anni, si è vista assegnare ben 18 premi alla carriera e 20 per l’attività culturale, due lauree honoris causa, la medagliaPresidenza del Senato, l’onorificenza di UfficialeRepubblica, la distinzione ’Alessandro Magno’ ad Atene, la nomina di ’Personaggio dell’anno’ a Barcellona e di ambasciatricecultura italiana nel mondo a New York. Ora è stata premiata dal Consiglio regionaleToscana e per lei è una soddisfazione enorme. "Ricevere undalla mia amata Toscana – ha detto – è unincomparabile". A consegnarle la targa con il logoe la motivazione è stato il consigliere regionale Giacomo Bugliani (nella foto), che si è detto onorato di farsi portavoce dell’ente che "da sempre riconosce i meriti dei toscani impegnati in azioni culturali di ampio respiro e di chiara valenza".