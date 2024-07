Nuoto - Campionati Italiani Fin Rava 82 anni d’’oro’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) È di una medaglia d’oro, di due argenti e di sei bronzi il bottino conquistato dai Master delSub Faenza aidella Fin svoltosi nelle due piscine da 50 metri, dello Stadio deldi Riccione dal 25 al 30 giugno: una competizione che ha visto quasi 4000 iscritti. Tra i diciannove portacolori della società faentina hanno brillato Lauranella categoria M80, classe 1942 (foto), campionessa italiana nei 100 stile libero, seconda nei 50 stile libero e terza nei 50 dorso, Alessandro Amadei (M40, 1983) laureatosi vice campione nazionale nei 200 dorso e arrivato terzo nei 100 e nei 50 dorso, Annamaria Chillemi (M45, 1978) bronzo nei 400 misti e nei 100 farfalla e Stefano Schiumarini (M60, 1960) bronzo nei 400 misti. Nei 100 metri stile libero degli M20, categoria introdotta dalla Fin per la prima volta in questo anno agonistico, Davide Ranieri (2004) ha sfiorato per tre decimi di secondo il podio e per sei la vittoria.