Nintendo Switch 2 dovrebbe essere meno potente di Steam Deck per un rumor

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di domenica 7 luglio 2024)2 saràdi, offrendo di conseguenza dei giochi con una risoluzione ed un framerate più bassi rispetto al dispositivo da gaming portatile di Valve. Questo alstando ad una nuova indiscrezione che sta facendo il giro del web proprio in queste ore. Come leggiamo su Wccftech,avrebbe deciso di far girare2 a 5W in modalità portatile con un sistema di dissipazione fanless, mentre collegata alla dock la consolegirare fra i 15W ed i 30W, ovviamente sfruttando un sistema di raffreddamento adeguato, offrendo di conseguenza un sostanziale miglioramento alle performance dei giochi. E tenendo a mente questi numeri così da fare un paragone diretto con, i giochi che girano sul dispositivo da gaming di Valve a 90 fps si fermeranno a 60 fotogrammi al secondo su2.