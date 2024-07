Nel mondo qualcosa sta cambiando con entità e modalità diverse per ciascun paese

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 7 luglio 2024) Vive la difference, con buona probabilità così staranno dicendo molte persone, commentando, seppure a spanne, i risultati delle recenti tornate elettorali,con le orecchie già rivolte a quelle autunnali, certamente le più importanti perché riguardano il Presidente degli USA.I vari risultati venuti fuori durante la settimana che si è appena conclusa, insieme a azioni di attività politica o sedicenti tali, condite con salsa di diplomazia deteriore, in più mal riuscita, spingono a fare alcuni approfondimenti. Essi fanno pensare che fin’ora è stata avvistata solo la punta dell’ iceberg. L’ attività di cambio della guardia, cioè il rinnovamento sociale a tutto tondo è appena iniziato. Volendo abbondare, dovrebbe essere chiaro in buona misura che è la società per intera che è avviata su un percorso che, una volta concluso, svelerá un volto nuovo del